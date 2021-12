Formel 1: Mick Schumacher gibt Update nach Crash in Saudi-Arabien

Mick Schumacher ist nach seinem Crash in Jeddah zurück im Fahrerlager der Formel 1. Das sagt er vor dem Rennen in Abu Dhabi über sein Befinden.

Vier Tage nach seinem heftigen Unfall beim Großen Preis der Formel 1 in Saudi-Arabien meldet sich Mick Schumacher (22) aus Abu Dhabi zu Wort. Der Haas-Pilot hatte die Kontrolle über sein Auto beim Rennen in Jeddah verloren und war hart in die Bande eingeschlagen. Der GP musste daraufhin unterbrochen werden.