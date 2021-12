NBA: Mavs stoppen dank Doncic Negativserie - Curry muss auf Rekord warten, Schröder verliert

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie haben die Dallas Mavericks von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber in der NBA wieder einen Sieg gefeiert.

Schröder und Wagner kassieren Niederlagen

Für Schröder endete das nächste Gastspiel in Los Angeles enttäuschend: Nach der Pleite gegen die Lakers verlor Boston auch gegen die Clippers knapp mit 111:114. Schröder kam auf 19 Zähler.

Rockets besiegen Nets - und schaffen Einmaliges

Auch wenn Superstar James Harden bei seinem Ex-Klub auf 25 Punkte, elf Rebounds und acht Assists kam, hatten die Nets große Probleme in der Offensive.

Die Rockets schafften mit der Fortsetzung ihrer Siegesserie derweil Einmaliges, da sie laut EliasSports das erste NBA-Team sind, welches in einer Saison 15 Spiele in Folge verlor und sieben Partien in Serie gewann.