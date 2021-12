Champions-League-Aus des VfL Wolfsburg: Florian Kohfeldt will nicht von Krise sprechen

Nach dem Aus in der Champions League spricht Wolfsburg-Trainer Florian Kohfeldt über die Erwartungen für den Rest des Jahres. Von einer Krise will er aber noch nicht sprechen.

Schon am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) geht es für die Niedersachsen in der Bundesliga in der Volkswagen-Arena gegen den VfB Stuttgart, weitere Gegner sind in der kommenden Woche der 1. FC Köln sowie der deutsche Rekordmeister FC Bayern.