Formel 1: Crashen Max Verstappen und Lewis Hamilton in Abu Dhabi? Masi droht mit Strafen

F1-Titelkampf: So weit geht Verstappen

Die Formel 1 blickt mit Spannung auf das Saisonfinale in Abu Dhabi. Max Verstappen könnte auch bei einem Crash mit Lewis Hamilton Weltmeister werden. Doch der Rennleiter warnt die Fahrer eindringlich.

Max Verstappen kann am Sonntag beim Rennen in Abu Dhabi zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister werden.

Dazu muss der Red-Bull-Pilot aber mindestens so viele Punkte wie sein WM-Rivale Lewis Hamilton im Mercedes holen. Es würde also auch ein Ausfall beider Autos Verstappen für den Titel reichen, weshalb viele bereits auf einen erneuten Unfall spekulieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Rennleiter Michael Masi kündigt jedoch an, dass ein Crash nicht zum Triumph führen wird: „Wir haben Regularien, wir haben Strafen, wir haben Startplatzstrafen. Der International Sporting Code sieht zudem vor, dass die Sportkommissare einen Fahrer disqualifizieren oder Meisterschaftspunkte wegnehmen können.“

Verstappen kann Punkte für Crash mit Hamilton verlieren

Etwas ähnlich könnte auch diesmal passieren, deutet Masi an: „Ja, Max könnten Punkte abgezogen werden, jedem Team könnte das. Wir hoffen, es ist nicht nötig, aber es ist eines der verfügbaren Hilfsmittel.“

Damit das auch alle begriffen haben, wird Masi „sogar alle Teams und Fahrer an diese Bestimmungen erinnern“. Das soll am Freitagabend in der Fahrerbesprechung im Fahrerlager geschehen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)