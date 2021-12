3. Liga: MSV Duisburg – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

In den letzten sechs Spielen sprang für den SC Verl nicht ein Sieg heraus. Gegen den MSV Duisburg soll sich das ändern. Am vergangenen Sonntag gingen die Zebras leer aus – 0:1 gegen den Sport-Club Freiburg II. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Verl ernüchternd. Gegen Borussia Dortmund II kassierte man eine 0:3-Niederlage.