3. Liga: FC Viktoria Köln – Eintracht Braunschweig (Samstag, 14:00 Uhr)

Braunschweig will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Vikt. Köln punkten. Am letzten Spieltag kassierte der FC Viktoria Köln die achte Saisonniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern. Letzte Woche siegte Braunschweig gegen den SV Meppen mit 5:0. Somit nimmt Eintracht Braunschweig mit 32 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein.