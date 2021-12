Bundesliga: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FCB will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Mainz punkten. Die Bayern gewannen das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund mit 3:2 und nehmen mit 34 Punkten den ersten Tabellenplatz ein. Der 1. FSV Mainz 05 hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den VfL Wolfsburg mit 3:0.