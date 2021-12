2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Der FC St. Pauli will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Fortuna Düsseldorf ausbauen. Letzte Woche siegte Düsseldorf gegen den SV Darmstadt 98 mit 3:1. Damit liegt die Fortuna mit 19 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am Samstag wies St. Pauli den FC Schalke 04 mit 2:1 in die Schranken.