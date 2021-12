Champions League: Reaktionen zu Bayern - Barcelona und Wolfsburg - Lille

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): „ Es war wichtig, dass wir zu null gespielt haben. Das wird uns ja immer ein bisschen angekreidet. In der Gruppenphase haben wir jetzt drei Gegentore bei 22 geschossenen Toren bekommen. Das ist schon eine gute Quote. Auch heute war es sehr souverän. Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der einen sehr großen Namen hat und eigentlich auch gewinnen musste.

Nagelsmann mit dickem Lob für Sané

...zur Leistung von Leroy Sané: „Wenn ich sehe, wie er defensiv arbeitet, dann ist das richtig gut. Das liebe ich, dass ein Spieler mit dem Format und der Klasse das umsetzt. In der Verfassung, in der er aktuell ist, tut er uns richtig gut. Er macht auch den Zuschauern vor dem TV Spaß.“

… über die Kommunikation auf dem Platz: „Wir haben hinten oft drei Franzosen, die die gleiche Sprache sprechen. Aber das sind halt eher ruhige Typen. Lucas Hernández hat im letzten Jahr nicht so viel gespielt. Da war aber auch David Alaba da, der ähnlich wie Thomas Müller alles coacht und extrem viel Dinge erkennt. Wenn man in seinem Schatten ist, ruht man sich vielleicht auch mal aus und ist es gar nicht gewöhnt.

Xavi: „Wir müssen bei null anfangen“

… über Barcelona: „Dieser immense Schuldenberg schwebt einfach über diesem Klub. Der hemmt natürlich extrem viele Bereiche. Sie können auf dem Transfermarkt nicht das machen, was sonst typisch für sie ist. Sie machen teilweise immer noch ein paar verrückte Dinge. Aber sie haben, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro Schulden. Es ist nicht so angenehm, damit durchs Leben zu gehen.

Xavi (Trainer FC Barcelona): „Die Bayern sind aktuell besser als Barcelona. Wir müssen bei null anfangen. Von hier aus müssen wir hart arbeiten und Barca retten. Wir müssen Barca zurück an den Platz bringen, wo es verdient zu stehen, und das ist ganz oben in der Champions League.

Heute ist aber unsere Realität, dass wir aus der Champions League ausgeschieden sind. Wir stehen in der Europa League, aber das ist nicht der Platz von Barcelona. Wir müssen hart arbeiten, um Barca wieder auf die Beine zu bringen und es auf ein anderes Niveau zu heben. Jetzt müssen wir die Europa League gewinnen und hart für die Punkte in der Liga arbeiten. Wir haben die Qualität im Team.“

... zu seinem Tor: „Gegen Barca da flutscht es irgendwie. Ich habe gemerkt, dass der Ball hoch kam. Ich muss ja erstmal an den Ball kommen. Dann sehe ich, dass ich ihn nicht mehr drücken kann. Dann war nur noch diese Option der Bogenlampe. Die Torlinientechnik ist ja dafür da. Es ist wieder so ein Müller-Tor. Aber das nehme ich mit.“

Müller: Sané-Tor „eine brutale Bombe“

… über Musiala: „Es klappt ja bei keinem alles. Aber er gibt sich nicht auf, er steckt nicht auf. Du kannst ihn treiben, er nimmt es auch an. Er geht in die Zweikämpfe. Wir sind beide nicht die Schränke der Nation, haben aber lange Gräten, mit denen wir immer mal reinstochern und einen Ball abluchsen können.

… über Barcelona: „Wenn man die Mannschaft anschaut, sind da schon sehr gute Spieler dabei. Man hatte einen Ronald Koeman, ein großer Name im Fußballgeschäft. Mit Xavi hat man jetzt auch einen großen Namen. Man hat ja alles, was man braucht. Wir wissen alle um die Umstände von Barcelona, dass es da wirtschaftlich nicht wirklich rosig zugeht. Aber das habe ich in der Art und Weise in der Gruppe nicht kommen sehen, dass sie am Ende so untergehen.