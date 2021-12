Champions League: FC Bayern in der Einzelkritik nach dem 3:0 gegen den FC Barcelona

Die Bayern-Stars in der SPORT1 -Einzelkritik:

Benjamin Pavard: Rettete nach 18 Minuten stark gegen Ousmane Dembélé und hatte den Ex-BVB-Star auch ansonsten zumeist im Griff. Offensiv dafür - wie zumeist in dieser Spielzeit - auffällig unauffällig. SPORT1-Note: 3

Niklas Süle (bis 78.): Erster Startelf-Einsatz seit Anfang November. Zumeist sicher, sowohl in den Zweikämpfen als auch beim Spielaufbau. Setzte sogar den einen oder anderen Akzent in der Offensive. Darauf kann der 26-Jährige mit Blick auf die kommenden Wochen aufbauen. SPORT1-Note: 2

Tolisso immer wieder von der Bank angefeuert

Alphonso Davies (bis 71.): Kam mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit immer wieder gefährlich über die linke Außenbahn, leistete sich aber auch ab und an Unkonzentriertheiten im Passspiel. Starke Vorarbeit zum vorentscheidenden 3:0. SPORT1-Note: 3.

Corentin Tolisso (bis 60.): Körperlich von Anfang an präsent, quasi als Vertreter des angeschlagenen Leon Goretzka. Gewann viele wichtige Zweikämpfe und erntete immer wieder „Jawohl, Coco!“-Rufe von der Bayern-Bank um Trainer Julian Nagelsmann. Hatte großen Anteil an der insgesamt stabilen Defensiv-Leistung seines Teams. SPORT1-Note: 3

Jamal Musiala: Kam zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Ballsicher, präsent, mit vielen klugen Pässen. Stand in der 62. Minute goldrichtig und belohnte sich mit seinem Treffer für eine richtig starke Leistung. SPORT1-Note: 1.