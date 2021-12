Champions League: Salzburg im Achtelfinale, Rangnick mit ManUnited remis

Die Österreicher qualifizierten sich durch einen 1:0-Sieg über den FC Sevilla am letzten Spieltag der Gruppenphase erstmals für das Champions-League-Achtelfinale. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der zweite Achtelfinalist in der Gruppe F in der Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal wird hingegen erst am Donnerstag gesucht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)