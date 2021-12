Champions League: FC Bayern - FC Barcelona 3:0 - München Erster, Katalanen verpassen Achtelfinale

Der FC Bayern feiert zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League einen deutlichen Sieg gegen den FC Barcelona. Für die Katalanen geht es in der Europa League weiter.

Der deutsche Rekordmeister feierte trotz erheblicher Personalsorgen einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen die Katalanen und beendet die Gruppenphase mit der Maximalpunktzahl von 18 Zählern, dies war ihm auch in der Saison 2019/2020 auf dem Weg zum Triumph in der Königsklasse gelungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Für die Katalanen ist das Königsklassen-Abenteuer bereits nach der Gruppenphase vorbei – das erste Mal seit 17 Jahren. Weil im Parallelspiel Benfica Lissabon Dynamo Kiew mit 2:0 besiegte, muss Barca den Gang in die Europa League antreten.

Bayern hochkonzentriert - Müller erzielt die Führung

Die Bayern überzeugten beim vierten Sieg in Serie gegen die Katalanen mit einem hochkonzentrierten Auftritt. Bei leichtem Schneetreiben erzielten Thomas Müller (34.), Leroy Sané (43.) und Jamal Musiala (62.) die Treffer - die Gäste waren damit gut bedient. Für Müller war es der achte im siebten Duell gegen Barcelona und der 50. in der Champions League, er zog damit mit dem Franzosen Thierry Henry auf Platz sieben der Torschützenliste der Königsklasse gleich.

Die Münchner sind in nunmehr 28 Gruppenspielen in Serie unbesiegt, im Achtelfinale, das am kommenden Montag ausgelost wird, können sie aber schon auf einen sehr namhaften Gegner treffen: Als Gruppenerster bekommt es der FC Bayern ab Mitte Februar mit einem Gruppenzweiten zu tun, damit ist ein Duell unter anderem gegen die nationalen Meister Paris Saint-Germain, Inter Mailand oder Atlético Madrid möglich.