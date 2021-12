Nach Flaschenwurf: Punktabzug für Lyon - Spiel gegen Marseille wird ohne Fans nachgeholt

Das französische Erstligaspiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille, das am 21. November in Folge eines Flaschenwurfs auf Gästespieler Dimitri Payet abgebrochen worden war, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgeholt.

Das entschied die Disziplinarkommission des französischen Fußball-Dachverbands (LFP) am Mittwoch.

Payet, Vize-Europameister von 2016, wollte beim Gastspiel in Lyon in der fünften Minute einen Eckball ausführen, als ihn eine aus dem Publikum geworfene Wasserflasche am Kopf traf.