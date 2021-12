Champions League: Thomas Müller vom FC Bayern trifft wieder gegen FC Barcelona

So souverän managte Nagelsmann Bayerns Nebenkriegsschauplätze

Der Münchner erweist sich wieder einmal gegen den FC Barcelona als treffsicher und klettert in der ewigen Torjägerliste der Champions League.

Thomas Müller darf sich in Barcelona wohl erstmal nicht mehr blicken lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Sein kurioser Kopfballtreffer zum 1:0 beim Münchner 3:0-Erfolg war bereits sein achter Treffer gegen Barca in der Königsklasse. Schon die sieben davor waren unerreicht.

Müller schließt zu Henry auf

Mit dem Treffer am Mittwochabend erreichte Müller zudem die bemerkenswerte Marke von 50 Toren in der Champions League. In der ewigen Torjägerliste der Königsklasse liegt er nun gleichauf mit Thierry Henry auf Platz sieben.