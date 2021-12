Starker Schneefall: Bergamo gegen Villarreal auf Donnerstag verlegt

Das entscheidende Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal ist am Mittwochabend wegen starken Schneefalls abgesagt worden. Dies entschied das Schiedsrichtergespann in Absprache mit den Delegierten der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und den beiden Klubs. Die Partie der Gruppe F soll am Donnerstag stattfinden, eine Anstoßzeit wurde von der UEFA noch nicht bekannt gegeben.