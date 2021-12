FC Bayern: Joshua Kimmich wird am Donnerstag aus Quarantäne entlassen

Joshua Kimmichs Isolation soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag enden. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic drückt dennoch auf die Bremse.

Der Bayern-Star, der wegen eines positiven Corona-Tests bereits seit Ende November in Isolation steckt, soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus selbiger entlassen werden.

Kimmich werde „alles geben, um schnell wieder zurückzukommen. Aber wir müssen vernünftig sein und schauen, was möglich ist. Unsere Trainer und Ärzte werden sich natürlich zusammensetzen und sehen, was das Beste für den Spieler in erster Linie ist und wie sein Zustand ist.“