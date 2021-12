Thomas Bach: Politisierung könnte "Ende der Olympischen Spiele bedeuten"

IOC-Präsident Thomas Bach verteidigt das Schweigen des Internationalen Olympischen Komitees zur Menschenrechtssituation in China erneut .

IOC-Präsident Thomas Bach hat das Schweigen des Internationalen Olympischen Komitees zur viel kritisierten Menschenrechtssituation in China erneut verteidigt.

„Wenn ich keine politischen Kommentare abgebe, nehme ich keine Seite ein“, sagte Bach am Mittwoch in Lausanne und betonte, dass die Zurückhaltung in der Angelegenheit nicht als Zustimmung zum Handeln der Gastgeber der Winterspiele 2022 zu werten sei.