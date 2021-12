Champions League: Hat Haaland keine Schwächen mehr? BVB-Star auf dem Weg zum kompletten Stürmer

Er drehte mal wieder seine eigene Ehrenrunde. Erling Haaland, dessen Einsatz die Fans am Dienstagabend lautstark bejubelt hatten, lief nach dem 5:0-Kantersieg gegen Besiktas Istanbul applaudierend an den Anhängern vorbei.

Mit einem überragenden Joker-Auftritt hat der Norweger die schwarz-gelben Fans einmal mehr verzückt. Erst in der 63. Minute wurde der Stürmer eingewechselt und nickte dann in der 68. und 81. Minute per Kopf ein. Es waren seine Treffer 22 und 23 im 19. Champions-League-Spiel. (Einzelkritik: Haaland mit unfassbarem Wert)