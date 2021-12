FC Liverpool: Nat Philips lässt Zlatan Ibrahimovic alt aussehen - Jürgen Klopp und Rio Ferdinand loben

Der FC Liverpool hat in der Champions League beim AC Mailand einen historischen Erfolg eingefahren.

Davon profitierte Nathaniel „Nat“ Phillips, der zu einem seltenen Startelfeinsatz kam. Um genau zu sein: In der aktuellen Königsklassen-Saison war es das erste Mal, dass der 24-Jährige von Beginn an ran durfte. Zuvor war er lediglich gegen Atlético Madrid zum Einsatz gekommen, als er in der Nachspielzeit eingewechselt worden war.