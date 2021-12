Team Vitality enthüllt League-of-Legends-Roster für 2022

Die französische eSports-Organisation Team Vitality hat im Laufe des Abends das Line-Up für die kommende LEC-Season in League of Legends enthüllt. Mit Perkz und Alphari gibt es gleich zwei Rückkehrer aus der LCS.

In den letzten Tagen und Wochen gab es einiges an Bewegung in der Welt von League of Legends. Zahlreiche Spieler wechselten die Teams, beendeten ihre Karriere oder gaben Vertragsverlängerungen bekannt. Nun hat auch Team Vitality enthüllt, wie das Team für den Spring Split 2022 in der LEC aussehen wird.