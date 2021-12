Bundesliga: Trainer Stefan Leitl von SpVgg Greuther Fürth hält Negativrekord der meisten Niederlagen

Über eine Stunde nach Abpfiff war vergangen, als sich Trainer Stefan Leitl in Leverkusen am Samstag der Presse stellte. Niederlagen ist das abgeschlagene Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth zwar längst gewöhnt, aber das 1:7 setzte wieder neue Negativmaßstäbe.

Gerland verlor zehn Mal am Stück

So hielt er mit elf Niederlagen am Stück den Rekord – bis ihn nun der leidgeprüfte Leitl, der weiterhin das Vertrauen des Vorstands genießt, ablöste. In Bielefeld profitierte Hermann Gerland 1999/2000 von Heribert Bruchhagens genereller Abneigung gegen Trainerentlassungen, der Arminen-Manager feuerte Gerland erst in der 2. Liga.