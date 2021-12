Champions League heute: FC Bayern - FC Barcelona LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern trifft am letzten Spieltag der Champions League auf den FC Barcelona. SPORT1 erklärt, wo Sie die Partie im TV, Stream & Ticker verfolgen können.

Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht es für den FC Bayern in diesem Jahr um nicht mehr viel - für den Gegner aber um das blanke Überleben in der Königsklasse.