NBA 2K22 Season 3: „Iced Out“ ist online!

"Iced out", die dritte Season bei NBA 2K22, ist angebrochen © 2K

2K gab heute einen detaillierten Einblick in Season 3, die diesen Freitag für NBA 2K22 startet. Es gibt einen brandneuen ‚Clutch Time‘-Modus für ‚Mein TEAM‘, neue Songs für den in Zusammenarbeit mit Def Jam Records erstellen Soundtrack sowie jede Menge neuer Inhalte und saisonaler Updates für die Modi ‚Meine KARRIERE‘, ‚Mein TEAM‘ und ‚The W‘*.

In NBA 2K22 Season 3: ‚Iced Out‘ geht es um das „Clutch-Gen“ – genauer gesagt Damian Lillards Fähigkeit, jede Situation zu meistern und die Konkurrenz mit eiskalten Siegerwürfen zu begraben. Die Fans können in Season 3 den „Dame“ in sich heraufbeschwören und Folgendes erleben: