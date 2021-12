Warzone: Was ist das neue Vanguard Royale?

Mit der neuen Karte in Call of Duty: Vanguard gibt es auch einen neuen Spielmodus: Vanguard Royale. Was ist so besonders an diesem Battle Royale? Wir finden Antworten.

Nach welchen Regeln funktioniert Vanguard Royale?

Prinzipiell folgt Vanguard Royale den klassischen Battle Royale Regeln: Eine Menge an Spielern wird in einem Gebiet ausgesetzt, das Gebiet wird kleiner, die Spieler müssen sich gegenseitig auslöschen. Vanguard Royale wirbt damit, dass es im Gegensatz zu anderen Battle Royale Titeln wie Fortnite seine Schnelligkeit nicht im Mid-Game verliert und langweilig wird. Das wird unter anderem erreicht, indem der Gebietszirkel sich wesentlich schneller schließen soll, als das bei den gewohnten Battle Royals der Fall ist.

Was die Fahrzeuge angeht, erwarten wir von dem neuen Modus natürlich auch einiges. Zwar wird sich die gesamte Kulisse und alles, was generell an Equipment und Waffen zur Verfügung steht, am Zweiten Weltkriegs-Setting orientieren, aber innerhalb dessen bleibt die Varianz riesig. Zusätzlich bietet die hügelige Karte natürlich immens viele Plätze, an denen man sich verstecken kann. Ein solides zusätzliches Battle Royale im Vanguard-Stil mit dem Fokus auf Nahkämpfe also, wir werden sehen, ob es den Anforderungen gerecht werden kann.