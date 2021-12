viprize-jan-frodeno

Zum Frodeno Fun(d):

Der Frodeno Fun(d) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Girona, deren Aufgabe es ist, das Leben sozial benachteiligter Kinder im sozialen Brennpunkt im Stadtteil Salt mithilfe von Sport und vor allem mit dem „Werkzeug“ des Fahrrads positiv zu beeinflussen. Ziel ist es, jungen Menschen ein unterhaltsames und sicheres Umfeld zu bieten, in dem sie durch Sport Selbstvertrauen und Motivation für ihre Ausbildung gewinnen können. Der Pumptrack in Salt ist auf dem besten Weg zu einem Zentrum für einen nachhaltigen, positiv aufgeladenen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zu werden. Wichtig hierbei ist sie nach der Schule von der Straße zu holen und ihnen mithilfe des Fahrrads eine neue Perspektive zu geben und Vorurteile abzubauen. Seit dem Start im Frühjahr 2021 wurde es sehr gut in der Community und an den Schulen angenommen. Hunderte von Kindern nehmen das Angebot jede Woche wahr. In der Schulzeit als Teil des Unterrichts, aber auch nach der Schule. Erste Resultate sind auch schon zu verzeichnen, denn die Kleinkriminalität ist in Salt gesunken.