Champions League: Atlético Madrid bleibt dem Wahnsinn treu

„Ich bin seit 10 Jahren im Verein und die Mannschaft begeistert mich immer noch mehr als das, was in diesen 10 Jahren passiert ist“, schwärmte der Coach nach dem 3:1-Erfolg , der seinen Rojiblancos das Weiterkommen gesichert hat, allerdings von einer XXL-Rudelbildung und drei Platzverweisen überschattet wurde.

Madrids Mario Hermoso gab sich diplomatisch und wandte sich an die Zuschauer: „Es gibt Situationen, in denen das Spiel hitzig wurde, und wir entschuldigen uns bei den Fans, die den Fußball verfolgen.“ Doch der Abwehrspieler erklärte auch: „Manchmal ist das eben so.“

Atlético „bleibt seinem Wahnsinn treu“

Auf Seiten der Gastgeber zeigte sich selbstredend ein anderes Bild, schließlich platzte an diesem Abend der Traum vom Titel in der Königsklasse. Als Trostpflaster bleibt lediglich die Qualifikation zur Europa League. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Denn: Provokationen und eine gute Portion Aggressivität gehören zum Spiel der Madrilenen dazu. Gerade in Führung liegend verteidigt Atlético in der Regel beinhart und nutzt zudem jegliche Form von taktischen Fouls, um den Spielfluss des Gegners zu stören.

Atlético und Porto liefern sich Skandal-Spiel

Simeone sorgt immer wieder für Aufreger

Simeone lehrt Profis gesunde Härte

Auch eine gesunde Härte wird den Profis, die unter Simeone spielen, eingeimpft. „Er hat meine Aggressivität auf dem Platz gefördert und verbessert“, gab einst Bayern-Star Lucas Hernández zu , der viele Jahre für Madrid auflief. „Er hat von mir verlangt, in jedem Spiel alles zu geben“, so der Verteidiger weiter.

Oft genug hat Simeone so sein Team schon zum Erfolg geführt. In seiner zehnjährigen Amtszeit in der spanischen Hauptstadt reichte es zu zwei LaLiga-Titeln und zwei zweiten Plätzen in der Champions League.