Eishockey bei Olympia 2022: China entgeht blamablem Beschluss

Vor den Winterspielen in Tokio stand nun jedoch ernsthaft die spektakuläre Entscheidung im Raum, China beim olympischen Eishockey-Turnier außen vor zu lassen.

Der Weltverband IIHF hat diese Drohung nun aber doch nicht wahrgemacht - was allerdings ebenfalls noch Potenzial hat, für Gesprächsstoff zu sorgen. (Alles zu Olympia)

Olympia-Eishockey ohne China? Hin und Her beim IIHF

Hintergrund der Debatte: Der IIHF zweifelte an der Leistungsfähigkeit der chinesischen Nationalmannschaft der Männer - und fürchtete ein Szenario, das den Ruf aller Beteiligten schädigen würde.

Am Dienstag nun hat der Verband während eines zweitägigen Treffens in Zürich beschlossen, dass die Entscheidung, China teilnehmen zu lassen, aufrechterhalten wird.

Chinesisches Team in der KHL gab den Ausschlag

Vorausgegangen war „eine gemeinsame Bewertung des Stands der Mannschaft“, wofür zwei Spiele von Kunlun Red Star beobachtet wurden. Das Team spielt als chinesicher Vertreter in der KHL und hat zahlreiche Spieler im Kader, die bei den kommenden Winterspielen für China auflaufen sollen.

Ein großes Problem Chinas ist, dass das Land nur selten doppelte Staatsbürgerschaften zulässt. Damit ist eine in ähnlichen Fällen übliche Verstärkung der Nationalmannschaft mit chinesischstämmigen Spielern aus dem Ausland schwerer zu gestalten.

China trifft auf Deutschland, USA, Kanada

Am 10. Februar eröffnet China das olympische Eishockeyturnier der Männer gegen die USA. Am 12. Februar geht es gegen die DEB-Auswahl, ehe als letzter Gegner in der Gruppe A Kanada wartet.