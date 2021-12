Jake Paul kämpft nochmal gegen Tyron Woodley - und attackiert Fury-Clam

Paul vs. Fury - das war eigentlich der spektakulär klingende Plan für einen Box-Kampf am 18. Dezember.

Der YouTuber Jake Paul, dessen Zweit-Karriere als Boxer vor allem in den USA von irrwitziger Aufmerksamkeit begleitet wird, sollte gegen Tommy Fury in den Ring steigen, den 22 Jahre alten Halbbruder von Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury.

Jake Paul über Fury-Brüder: „Größte Blender des Boxsports“

Paul - der sich in den sozialen Medien ähnlich gern wie Floyd Mayweather und Conor McGregor als Luxus-Protzer gibt - war erst am 29. August in Cleveland auf Woodley getroffen. Damals setzte sich Paul in einer Split Decision durch. Nach dem Kampf einigten sich die beiden Kontrahenten auf einen Rückkampf, wenn Woodley sich ein Tattoo mit dem Schriftzug „I love Jake Paul“ tätowieren lassen würde.