Champions League: Xavi mit Ansage vor FC Bayern - FC Barcelona

Xavi vor Bayern-Kracher: "Wir haben es selbst in der Hand!"

„Wir haben einen der schlimmsten Gegner vor uns, den wir haben können“, machte Xavi vor dem Spiel am Mittwochabend in der Allianz Arena klar (Champions League: FC Bayern - FC Barcelona, Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Der neue Trainer des FC Barcelona, der in Katalonien als Messias gefeiert wird, ist sich der schweren Situation vor dem Duell beim FC Bayern bewusst: „Sie sind einer der besten Vereine der Welt, aber wir wissen, dass wir auf uns selbst angewiesen sind. Wenn wir gewinnen, sind wir qualifiziert. Wir haben noch nie in München gewonnen. Aber Geschichte ist dazu da, geändert zu werden. Wir freuen uns sehr darauf, mit unseren Waffen anzutreten.“

Nach der 0:1-Pleite gegen Betis Sevilla am vergangenen Wochenende ist Barca schwer unter Druck. In La Liga steht nur Rang sieben, in der Champions League könnte die Katalanen mit einer Pleite bei den Münchnern das Aus ereilen. Falls Benfica Lissabon gegen Dynamo Kiew gewinnt, braucht Barca einen Sieg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)