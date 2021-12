Volker Struth: Florentino Pérez nannte Kroos Jahrhunderttransfer von Real Madrid

„Meine Geschichte ist heute nur noch ganz, ganz schwer zu wiederholen“, verriet Struth nun im OMR-Podcast von Philipp Westermeyer : „Ich habe das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit in dieses Geschäft eingestiegen bin, als da draußen viele 17- und 18-jährige hochtalentierte Jungs ohne Berater rumliefen.“ ( Der OMR-Podcast mit Volker Struth: Hier in voller Länge hören )

Spielerberater verdienen „rund zehn Prozent vom Jahresgehalt der Spieler“

Ein lukratives Geschäft, wie Struth verriet: „Wir verdienen in der Regel zehn Prozent vom Jahresgehalt eines Spielers, das zahlt der Verein on top.“

Bei Toni Kroos wären das dann in etwa 1,26 Millionen Euro im Jahr. „Ein Spielerberater bekommt Geld dafür, dass er ein Geschäft begleitet, eine Vermittlung durchführt. Das ist in ganz vielen Branchen auch so. Nur bei uns wird es gerne und häufig diskutiert, weil es Fußball ist und viele Emotionen entstehen“, glaubt der Spielerberater, der sich nicht mehr über die häufige Kritik an Personen seines Fachs aufregen will.