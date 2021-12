Para-Ski: Klug droht Paralympics-Aus - Hösch Dritte

Frankfurt am Main (SID) - Der sehbehinderten Skilangläuferin und Biathletin Clara Klug (München) droht das Aus für die Paralympics in Peking. Die zweimalige Bronzemedaillengewinnerin von Pyeongchang stürzte beim Weltcupauftakt im kanadischen Canmore im Langlaufrennen über 10 km in einer Abfahrt und zog sich dabei nach erster Diagnose eine Handgelenkverstauchung zu. Für die WM in Lillehammer (12. bis 23. Januar 2022) muss sie damit definitiv absagen.