FC Bayern: Jérôme Boateng hätte sich anderen Abschied gewünscht und will in Nationalmannschaft zurück

Boateng hat sich Bayern-Abschied „anders vorgestellt“

Er denke grundsätzlich „sehr gerne an die schönen Momente“ beim FC zurück, „an all die Erfolge und Titel. Klar, manche Dinge sind auch nicht so gut gelaufen, aber das ist normal in so einer langen Zeit. Im Endeffekt hatte ich eine unglaublich erfolgreiche Zeit beim FC Bayern, ich habe mich in zehn Jahren immer durchgesetzt und meinen Teil zu den Erfolgen beigetragen. Insofern kann ich wirklich zufrieden sein und mich nicht beschweren.“