BVB: Bellingham vs. Zwayer: Schiri-Boss Fröhlich gibt Gräfe Mitschuld am Wirbel

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat sich in der Debatte um Felix Zwayer vor seinen Schützling gestellt - und gibt Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe eine Mitschuld am entstandenen Wirbel.

Fröhlich: Zwayer sorgte für Aufklärung im Hoyzer-Skandal

Bellingham-Attacke „gehört sich nicht“

"Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?", hatte Bellingham gesagt. Dafür wurde der 18-Jährige vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt.