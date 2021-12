FC Bayern: Leon Goretzka darf Bundespräsidenten für SPD wählen

Goretzka steht auf der Wahl-Liste der bayrischen SPD für die kommende Bundesversammlung. Diese wurde vom Landtag in München schon gebilligt.

Goretzka bei Bundespräsidenten-Wahl

Am 13. Februar nehmen die Nominierten gemeinsam mit den bayrischen Bundestagsabgeordneten an der Wahl in Berlin teil. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)