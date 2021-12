Stefan Effenberg glaubt nicht an Rückkehr von Rangnick, Klopp und Tuchel in Bundesliga

"Sehr hilfreich!" Deshalb funktionieren deutsche Trainer so gut

Mit Ralf Rangnick hat der dritte deutsche Trainer bei einem englischen Top-Klub angeheuert. Stefan Effenberg glaubt nicht an eine Rückkehr des Trios in die Bundesliga.

Stefan Effenberg geht davon aus, dass deutsche Top-Trainer wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Ralf Rangnick, die aktuell bei großen englischen Vereinen die Fäden ziehen, nicht mehr in die Bundesliga zurückkehren werden.

Die Bundesliga müsse sich „über diese Trainer ohnehin gar keine Gedanken mehr machen“, schrieb der SPORT1 -Experte in seiner Kolumne für t-online.com .

Der Ex-Nationalspieler erklärte: „Sie haben in England ganz andere Möglichkeiten. Zum einen finanzieller Art. Zum anderen haben sie als Manager eine viel größere Entscheidungsgewalt als in Deutschland. Sie dürfen über Spielertransfers selbst entscheiden statt auf ein ‚Go‘ von einem Sportdirektor zu warten.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Effenberg spricht der deutschen Eliteklasse diesbezüglich sogar eine gewisse Attraktivität ab. „Damit die Bundesliga für sie irgendwann noch mal attraktiv wird, müssen die Klubs ihnen ähnliche Kompetenzen zugestehen“, betonte der 53-Jährige und ergänzte: „Und genau das werden die Vereine nicht tun, so wie sie aufgestellt sind. Insbesondere der FC Bayern oder Borussia Dortmund.“

Effenberg: Rangnick, Klopp und Tuchel werden nicht zurückkehren

Auch finanziell sei die Diskrepanz zwischen Bundesliga und Premier League zu groß. „Ohnehin bliebe dann noch das Thema Geld. Was in der Summe wahrscheinlich bedeutet: Weder Rangnick noch Klopp oder Tuchel werden jemals als Trainer in die Bundesliga zurückkehren“, führte Effenberg weiter aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)