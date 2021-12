FC Bayern: Präsident Hainer über Katar, Fehler und "Hainer raus"-Rufe der Fans

Selbst Hoeneß fehlen die Worte: So chaotisch endete Bayerns JHV

Die „Hainer raus“-Rufe und die aufgeheizte Stimmung hätten ihm „persönlich natürlich wehgetan“, verriet der frühere Adidas-Boss der Sport Bild : „Es war keine angenehme Sache.“ (Champions League: FC Bayern - FC Barcelona am Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

FC Bayern: Hainer gibt bei JHV Fehler zu

Hainer gab Fehler zu, seinen allgemeinen Kurs will er aber nicht ändern. „Mit dem jetzigen Wissen“ würde er die Jahreshauptversammlung „nicht mehr vorzeitig beenden“, sagte er: „Ich wollte den Mitgliedern auch nicht das Wort abschneiden, habe es in dem Moment aber so empfunden, dass kein sachlicher Dialog mehr möglich gewesen wäre.“