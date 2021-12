WWE NXT: O'Reilly und Gargano vor potenziellem Abschied zu AEW verprügelt

WWE inszeniert bei NXT Prügel-Attacke auf Kyle O‘Reilly und Johnny Gargano. Ihre letzten WWE-Momente vor einem Wechsel zu AEW? In einem Fall scheint noch alles offen.

In einem Fall wirkt es, als sei die Entscheidung zu Ungunsten von WWE bereits gefallen. Der andere Protagonist dagegen wirkte in einem emotionalen Auftritt authentisch unentschlossen - und sein potenzieller Abgesang könnte auch noch eine andere Wendung nehmen.

Kyle O‘Reilly scheint Adam Cole zu AEW zu folgen

Schwergewicht Wagner, Sohn des früheren WWE-Wrestlers Wayne Bloom (Beau Beverly) und auch als College-Footballer profiliert, hatte sich am Sonntag bei der Veranstaltung War Games gegen „KOR“ gewandt: Die beiden hatten zuvor ein Tag-Team-Titelmatch gegen das deutsch-südtirolerische Duo Imperium (Marcel Barthel und Fabian Aichner) verloren.

O‘Reilly hatte die Attacke am Sonntag noch gekontert, nun verlor er, als Wagner sich mit einem Tiefschlag behalf und dann mit einer Suplex-Variation den Sack zumachte. Wagner - der von WWE als große Zukunftshoffnung auserkoren sein soll - gab sich damit nicht zufrieden: Er ließ noch mehrfach die Käfigtür in O‘Reillys Gesicht krachen und demontierte diesen damit endgültig.

Es sieht alles danach aus, als ob O‘Reilly damit die übliche letzte Mission eines scheidenden Stars erfüllt hat: den im Territorium verbleibenden Star „over“ zu bringen. In seinem Fall deutet sich ein Wechsel zu AEW klar an: Er träfe dort auf die anderen Gründungsmitglieder der Undisputed Era, den im Sommer gewechselten Adam Cole und den nach seiner Entlassung von AEW ebenfalls fest verpflichteten Bobby Fish.

Johnny Gargano mit emotionalem Auftritt

Anders scheint der Fall bei Gargano zu liegen: Seine vorab gemachte Ankündigung, den Fans bei NXT „alles“ über seine Zukunft zu erzählen, entpuppte sich als Geständnis, dass er sich noch nicht entschieden hätte, wie es nach seinem offiziellen Vertragsende am Freitag weitergehe. Dies hänge „in der Luft“.

Gargano erwähnte dann seinen inzwischen bei NXT für das Tagesgeschäft verantwortlichen Förderer, die WWE-Legende Shawn Michaels und dass der ihm einen Freibrief ausgestellt hätte, so lange zu reden, wie er wolle - worauf „Johnny Wrestling“ spürbar bewegt den Blick zurück richtete.

Er habe bei NXT eine tolle und für ihn so nicht erwartbare Karriere hingelegt, er bereue nur, es selbst nicht mehr genossen zu haben. Er sei immer geplagt gewesen von einem mangelnden Selbstvertrauen, von Zweifeln, ob das, was er tue gut genug sei - der Ring sei der einzige Ort, an dem er sich besonders fühle und bei NXT habe er die Möglichkeit gehabt, das auszuleben.