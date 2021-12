NHL: Dritte Niederlage in Folge für Edmonton - Draisaitl ohne Scorerpunkt

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl schlittert mit den Edmonton Oilers in eine Ergebniskrise. Die Oilers kassierten durch das 1:4 gegen Minnesota Wild die dritte NHL-Niederlage in Folge. Draisaitl blieb wie schon zuvor beim 1:5 gegen die Los Angeles Kings ohne Scorerpunkt. Draisaitl und Co. scheiterten immer wieder an Minnesotas Goalie Cam Talbot, der mit 38 Paraden überragte. Auch Niko Sturm durfte sich im Wild-Jersey über den siebten Sieg in Folge freuen.