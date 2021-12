Das SID-Kalenderblatt am 8. Dezember: US-Boxpromoter Bob Arum feiert 90. Geburtstag

In seiner langen Karriere organisierte Bob Arum die Kämpfe für Muhammad Ali und Co. Nun feiert die Promoter-Legende seinen 90. Geburtstag - und ist immer noch heiß.

„Shut the fuck up, you little prick“, übersetzt etwa: „Halt die Fresse, du kleiner Penner“, herrschte der legendäre US-Boxpromoter kürzlich einen Journalisten an.