Stuck über Titelkampf in der Formel 1: "Grenzwertig" - Schumacher setzt auf Hamilton

Der frühere Formel-1-Pilot Hans-Joachim Stuck sieht den Titelkampf in der Königsklasse zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen als „grenzwertig“ an. „Es geht um die WM-Entscheidung - jetzt ist Alarm. Jeder steht unter Hochspannung, was an den Reaktionen der Fahrer und des Managements ganz deutlich wird“, sagte Stuck (70) bei eurosport.de. Und Ralf Schumacher forderte bei Sky: „Max muss sich ein bisschen zügeln.“

Hamilton im Mercedes und Verstappen im Red Bull hatten sich am Sonntag in Saudi-Arabien auf der Strecke kaum noch Platz gelassen. Der Niederländer Verstappen bekam eine Zeitstrafe und büßte als Zweiter seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf den siegreichen Briten ein. Punktgleich gehen die Konkurrenten ins letzte Rennen der Saison am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) in Abu Dhabi.