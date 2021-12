Schempp sieht Olympia in Peking kritisch

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp sieht die Vergabe der Olympischen Winterspiele an China äußerst kritisch. Peking sei „bezüglich Menschenrechten und allem, was man sonst so liest, nochmal eine andere Nummer“ als die letzten Austragungsorte, sagte der 33-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor der Vorstellung seiner Biografie „Zieleinlauf“: „Generell glaube ich, dass es nach wie vor nicht der Ort ist, wo der Wintersport zu Hause ist. Da hätte ich auch ohne Pandemie keine vollen Stadien erwartet.“