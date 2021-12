2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Werder Bremen (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag um 18:30 Uhr trifft Regensburg auf Werder. Am letzten Spieltag nahm der SSV Jahn Regensburg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche gewann der SV Werder Bremen gegen den FC Erzgebirge Aue mit 4:0. Damit liegt Bremen mit 23 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.