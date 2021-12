Champions League: Thomas Müller trifft auf Lieblingsgegner FC Barcelona

Xavi vor Bayern-Kracher: "Wir haben es selbst in der Hand!"

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen steht der FC Bayern bereits vor dem abschließenden Duell mit dem FC Barcelona sicher als Gruppensieger fest. (Champions League: FC Bayern - FC Barcelona am Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Anders sieht es dagegen bei den Katalanen aus. Barcelona droht zum ersten Mal seit der Saison 1998/99 das Achtelfinale zu verpassen. Denn Benfica Lissabon auf Platz drei liegt nur zwei Punkte hinter Barca und könnte mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Dynamo Kiew an den Blaugrana vorbeiziehen, sollten in München nicht drei Punkte herausspringen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

FC Barcelona fürchtet sich vor Thomas Müller

Vor dem Duell mit den Bayern fürchten sich die Katalanen besonders vor einem Spieler: Thomas Müller. Der Rio-Weltmeister erzielte bereits sieben Treffer in der Champions League gegen Barca - keiner traf häufiger im Duell mit Barcelona.

Beim denkwürdigen 8:2 im Viertelfinale in Lissabon im Sommer 2020, als der FCB wenig später unter Hansi Flick das Triple gewann, hatte Müller einen Doppelpack erzielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In einer weiteren unvergesslichen Partie beim 4:0 im Halbfinal-Hinspiel 2013 in der Münchner Allianz Arena war Müller für den ersten und letzten Treffer zuständig. Auch im Rückspiel im Camp Nou traf er und sicherte damit den Einzug ins Finale, in dem die Bayern Borussia Dortmund besiegten und das Triple mit Coach Jupp Heynckes feierten.