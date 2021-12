Champions League: BVB in der Einzelkritik - Haaland beeindruckt gegen Besiktas

Borussia Dortmund beendet eine enttäuschende Gruppenphase in der Champions League mit einem versöhnlichen 5:0 gegen Besiktas Istanbul. Der BVB beendet die Gruppe auf dem dritten Tabellenplatz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

SPORT1 beurteilt die Leistung der Borussia in der Einzelkritik:

Nico Schulz: Machte sein bestes Saisonspiel. Hatte gegen Ex-Düsseldorfer Kenan Karaman alles im Griff und setzte sich zudem offensiv immer wieder ein. An der Entstehung vor dem Strafstoß zum 2:0 war er durch seine energische Balleroberung gegen Ex-Schalker Can Bozdogan beteiligt. Den Haaland-Treffer zum 4:0 bereitete er mit einer starken Einzelaktion vor. SPORT1-Note: 2 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Hummels deutlich verbessert

Dan-Axel Zagadou (bis 73.): Weil Akanji sich verletzte und für den Rest des Jahres ausfällt , stand der Franzose erstmals seit dem 6. März wieder in der Startelf. Kommt nach seiner langen Verletzungspause immer mehr in die Spur. Verteidigte solide, wurde allerdings auch kaum gefordert. Ein lockerer Aufgalopp für ihn. SPORT1-Note: 3

Ab 73. Marin Pongracic: Kam in der Schlussphase und fügte sich nahtlos in die ordentliche Abwehrarbeit ein.

Mats Hummels: Nach seinen Böcken gegen die Bayern zeigte sich der Abwehrchef deutlich stärker. Hatte gegen harmlose Istanbuler alles im Griff. Verteidigte äußerst aufmerksam, was sich zum Beispiel in einer starken Balleroberung in der 64. Minute widerspiegelte. Gut! SPORT1-Note: 2