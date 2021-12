Champions League: RB Leipzig - Manchester City 2:1, RB in Europa League

RB Leipzig gelingt ein überraschender Sieg gegen Manchester City. Die Sachsen können damit zwar nicht mehr das Weiterkommen in der Champions League, aber immerhin noch das Überwintern in der Europa League klarmachen.

Der deutsche Vizemeister besiegte am Dienstag zum Abschluss der Gruppenphase den von Pep Guardiola trainierten englischen Meister Manchester City 2:1 (1:0) und qualifizierte sich zwei Tage nach der Trennung von Trainer Jesse Marsch aus eigener Kraft für die Europa League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Dominik Szoboszlai hatte die Gastgeber vor leeren Rängen nach einem traumhaften Zuspiel von Konrad Laimer in Führung geschossen (24.). André Silva legte im zweiten Durchgang mit einem trockenem Abschluss nach (71.). Riyad Mahrez brachte die Gäste zwar wieder ran (77.), nach einem Frust-Foul sah Kyle Walker aber die Rote Karte (83.) und City kam nicht mehr zurück.

„Ich hatte ein bisschen Angst, dass es Abseits ist, weswegen ich mich erst nicht so gefreut habe“, verriet Laimer nach der Partie bei DAZN: „Es hat mich gefreut, dass ich Dominik so anspielen konnte, es ist aber auch ein bisschen Scheiße, dass wir gerade keine Zuschauer im Stadion haben können.“

Bei RB Leipzig steht ein Umbruch bevor

„Wir wollten zeigen, dass wir bis jetzt nicht das gemacht haben, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben heute gezeigt, dass wir mit Mut und Wille alle besiegen können“, sagte Torschütze Szoboszlai bei DAZN: „Klar fragt man sich, warum man in dieser Saison nicht jedes Spiel so gut wie heute spielen können. Wir haben gezeigt, dass wir auch schlecht spielen können, wir wollen daran aber jetzt anknüpfen.“