2. Bundesliga: Mirko Slomka traut dem FC Schalke den direkten Wiederaufstieg nicht zu Slomka: „Was mir bei Schalke fehlt ...“

Robin Klausmann

Mirko Slomka ist von den Auftritten des FC Schalke derzeit nicht überzeugt. Im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga mit Alois Schwartz und Ralf Becker vermisst der Ex-Bundesligatrainer vor allem eine Qualität auf Schalke.

Es sind unruhige Zeiten für den FC Schalke 04. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nach dem zwischenzeitlichen Tief mit Pokal-Aus gegen 1860 München und Niederlagen gegen Heidenheim und Darmstadt schienen sich die Knappen nach dem Punktgewinn gegen Werder Bremen und dem Sieg gegen Sandhausen wieder gefangen zu haben, ehe Tabellenführer St. Pauli am vergangenen Samstag wieder für Ernüchterung sorgte.

Im SPORT1 Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga äußerte sich nun ihr ehemaliger Trainer Mirko Slomka zur sportlichen Situation auf Schalke und sah die vergangenen Auftritte des Absteigers skeptisch:

„Was bei mir Schalke aktuell fehlt, ist so ein bisschen, eine Dominanz zu entwickeln, wie es St. Pauli gerade macht. Es ist nicht so eine Dominanz, dass alles passt und sie Spielkontrolle haben, vorne brandgefährlich sind. Das habe ich noch nicht so gesehen.“

Ähnlich sah es auch Alois Schwartz, der mit dem SV Sandhausen erst kürzlich mit 2:5 bei den Knappen unterlag und dennoch eine Schwachstelle ausmachen konnte: „Sie versuchen schon, dominant zu sein, aber ab und zu haben sie keine gute Restverteidigung, weil die Spieler aufrücken.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Terodde und Bülter fehlten S04 spürbar

Entscheidender Faktor für die Spielweise der Schalker ist zweifelsohne Rekordtorschütze Simon Terodde, der dem Absteiger neben Marius Bülter zuletzt fehlte. Ohne die beiden brachten die Königsblauen gegen den FC St. Pauli offensiv kaum etwas zustande.

„Er fehlt wahnsinnig“, kommentiere der Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Ralf Becker, die Abstinenz von Terodde und bemängelte die fehlende Tiefe im Kader der Schalker: „Wenn alle fit sind, haben sie 14 richtig gute Zweitligaspieler. Fallen Spieler aus, wird es ziemlich eng, was dahinter kommt. Wenn in so einem Spitzenspiel beide Stürmer ausfallen, ist das sehr unglücklich.“

Sandhausen-Trainer Schwartz nahm die Königsblauen derweil in Schutz. Ein Abstieg von solch großen Vereinen gehe immer mit einem Umbruch im Kader einher, den der Verein erstmal verkraften müsse, wie beispielsweise Werder Bremen erfahren musste.

Die großen Vereine wackeln in Liga zwei

Dass es namhafte Absteiger aus der Bundesliga in der zweiten Liga prinzipiell nicht einfach haben, ist spätestens seit dem Abstieg des Hamburger SV bekannt, der mit seiner Wiederaufstiegsmission gleich mehrmals scheiterte. Dennoch ist der Kampf um die Aufstiegsränge in Liga zwei derzeit so spannend wie nie, was auch an den ehemaligen Erstliga-Größen liegt.

„Wenn man absteigt wie Schalke, hofft man natürlich, direkt wieder aufzusteigen. Das hat der HSV auch versucht. Da musst du direkt dranbleiben, weil es eben so eng ist“, erklärte Slomka im Hinblick auf die spannende Tabellensituation in der 2. Bundesliga, merkte allerdings auch an, dass jedes Spiel in dieser Liga schwer zu gewinnen sei. Derzeit trennen den Tabellenzweiten Darmstadt 98 nur drei Punkte von Schalke 04 auf Rang acht. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Unter diesen Umständen rief auch Ralf Becker zu Geduld in Gelsenkirchen auf: „Am Ende muss man an seinen Weg glauben und den Leuten vertrauen. Deswegen muss man den sportlichen Verantwortlichen, den Trainern, den Spielern auch mal ein bisschen Zeit geben“, meinte der 51-Jährige, der an einen spannenden Kampf um die Aufstiegsplätze glaubt.

Dazu gibt es in der Tat allen Grund, denn selbst Dynamo Dresden liegt mit seinen 19 Punkten und Rang zwölf nur neun Zähler hinter dem Relegationsplatz. Es wird also weiterhin spannend bleiben in der wohl traditionsreichsten zweiten Liga aller Zeiten.