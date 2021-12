CHL: EHC Red Bull München mit remis bei Lukko Rauma im Viertelfinalhinspiel

Vor dem Spiel lag der letzte DEL-Vertreter mit 88 Prozent auf Rang vier im Unterzahl-Ranking - und diese Stärke war in den ersten beiden Dritteln mehr als nötig. Gleich fünfmal war das Team von Cheftrainer Don Jackson in Unterzahl, hielt sich in diesen Phasen jedoch schadlos. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

München mit Comeback im Schlussdrittel

Aber München zeigte seine Comeback-Qualitäten und drückte die Hausherren im Schlussdrittel regelrecht in die eigene Verteidigungszone. Frederik Tiffels brach in der 44. Minute den Bann und weckte auf der Münchner Bank wieder Hoffnung.

München und Lukko mit gemeinsamer Vergangenheit

Das Rückspiel findet am Dienstag, 14. Dezember (ab 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream), statt. Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen Lukko und München in einer K.o.-Phase der CHL. In der Saison 2015/16 setzten sich die Finnen in der Runde der letzten 32 insgesamt mit 8:3 durch und stießen bis ins Halbfinale vor.