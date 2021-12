Zlatan Ibrahimovic verpasst Hakan Calhanoglu einen Seitenhieb

Wechsel oder nicht? Ibrahimovic´s Empfehlung an Mbappé

Zlatan Ibrahimovic schießt in seinem neuen Buch gegen seinen ehemaligen Mitspieler Hakan Calhanoglu.

Zlatan Ibrahimovic hat in seinem neuen Buch „Adrenalin: Was ich noch nicht erzählt habe“ seinem ehemaligen Mitspieler Hakan Calhanoglu einen Seitenhieb mitgegeben. Der frühere Bundesligaprofi war im vergangenen Sommer vom AC Mailand zum Stadtrivalen Inter gewechselt.

Calhanoglu hat von der Eriksen-Situation profitiert

„Christian Eriksen hatte eine Herzattacke, sodass Inter einen Spieler auf dieser Position brauchte. So hat sich die Tür für Calhanoglu geöffnet“, erklärte der 40-Jährige.

„Davor gab es keine Angebote für ihn, weder von Inter noch von sonst wem. Wir müssen ihm dafür danken, was er für uns geleistet hat und ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft. Es klingt böse, aber Calhanoglu hat eine tragische Situation ausgenutzt.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Serie A)

Calhanoglus Höhenflug bei Inter

Calhanoglu kommt in der Serie A in 14 Einsätzen auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Auch im Derby della Madonnina gegen den AC Mailand traf der Türke per Elfmeter und erhitzte die Gemüter mit einem provokanten Jubel vor den gegnerischen Fans.