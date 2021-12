Ian Wright: TV-Kommentar und Ex-Profi erfährt von Tod seiner Mutter Sekunden vor Analyse

Der frühere englische Nationalspieler Ian Wright, heute als TV-Experte und Co-Kommentator tätig, hätte in der Halbzeit das FA-Cup-Spiels zwischen Rochdale und Plymouth (1:2) für den Sender ITV fachlich analysieren sollen.

„Ian ist jetzt leider nicht bei uns in der Halbzeit“, erklärte Moderator Mark Pougatch die ungewöhnliche Situation, „ein Trauerfall in der Familie, deshalb ist er jetzt da, wo er am meisten gebraucht wird – bei seiner Familie.“ (Tabelle der Premier League)