Rose rotiert: BVB ohne Haaland und Akanji

Borussia Dortmund geht gemäß Ankündigung mit einigen Veränderungen ins sportlich bedeutungslose Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul (21.00 Uhr/Amazon Prime). Fünf Spieler aus der Startaufstellung beim Bundesligagipfel gegen Bayern München sind am Abend nicht dabei: Erling Haaland, Raphael Guerreiro (beide geschont), Julian Brandt (Gehirnerschütterung), Manuel Akanji (Eingriff am Knie) und Emre Can (gesperrt).